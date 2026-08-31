Головне за ніч та ранок понеділка, 31 серпня: удар по Новій пошті на Одещині, дроновий терор Києва та Київщини, 225 боєзіткнень

Вранці 31 серпня російська армія атакувала складські приміщення в селі Погреби, що поблизу Києва.

Спершу була інформація про ушкодження складів у Деснянському районі Києва. Згодом у КМВА уточнили, що удар припав на передмістя.

З ночі 27 серпня Росія перейшла на фактично безперервні удари малими групами дронів по столичному регіону. Значна частка БпЛА є реактивною: такі дрони рухаються у кілька разів швидше ніж з пропелерним двигуном, їх важче збити.

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Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 225 боїв, з них понад 50 – на Покровському (36) та Костянтинівському (23) напрямках.

Сили оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, шість пунктів управління БпЛА, шість гармат та позицій артилерії, пункт управління та п’ять інших важливих цілей окупантів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1600 окупантів, 5 танків, 7 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, 7 РСЗВ, 3 засоби ППО, 467 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 7 штук спецтехніки. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 488 200 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Російська армія атакувала термінал Нової пошти в Одеській області. На місці удару спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.

«Інформація про постраждалих на цей час не надходила. На місці удару працюють всі відповідні служби», – повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

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Об'єкти Нової пошти – серед багатьох цивільних цілей, по яких росіяни цілять умисно. Цими вихідними ворог завдав удару по фулфілменту в Святопетрівському, внаслідок чого згоріли близько 60 000 книг, які там зберігали.

У ніч на 31 серпня, з 18:00, Росія атакувала українців однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 121 ударним БпЛА типу Shahed (здебільшого реактивними), «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Била з російських напярмків Орла, Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська і окупованих Донецька і Криму.

Станом на 8:00, за попередньою інформацією Повітряних сил, знешкоджено 96 дронів на півночі, півдні, сході і центрі країни. Ракета цілі не досягла.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях», – йдеться у повідомленні.

З ночі 27 серпня Росія проводить фактично безперервний дроновий терор столичного регіону. За одну лише суботу ворог убив в Києві одну людину – дворічну дівчинку, поранив ще 12 людей. Днем раніше Росія вбила не менше 38 людей і ще понад 50 поранила ударом по селу Мила Київської області.

США та Іран у ніч на понеділок вперше більш ніж за місяць обмінялися ударами. Як пише CNN, Іран запустив ракети по американських військових цілях у Йорданії у відповідь на удар по іранських ракетних установках. США заявили, що ці установки готувалися запускати морські міни в Ормузьку протоку.

Через шість місяців після початку конфлікту дві країни продовжують боротьбу за контроль над цим водним шляхом, критично важливим для світових енергетичних поставок. Тегеран заявляє про своє право контролювати протоку та регулярно завдає ударів по суднах. США, своєю чергою, прагнуть забезпечити безперешкодний рух судноплавства, супроводжуючи кораблі та підтримуючи військову блокаду іранських портів.

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