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Від учора унаслідок атак РФ на Київщині постраждали 5 людей

Пошкоджено житлові будинки та складські приміщення.

Від учора унаслідок атак РФ на Київщині постраждали 5 людей
Наслідки російських атак на Київську область

Від учора внаслідок російських дронових атак на Київщині постраждали п’ятеро осіб.

Про це повідомили в обласній поліції.

Вчора у Фастівському районі пошкоджено три приватних будинки, багатоповерхівку, три автомобілі, гаражне приміщення та господарчу будівлю. Постраждала 22-річна дівчина, медики надали допомогу на місці.

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На Вишгородщині пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та металеві вагончики. Тілесних ушкоджень зазнала місцева мешканка.

У Броварському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа на терасі закладу, травмовано 56-річну жінку.

Сьогодні вночі ворог атакував Бориспільщину. Пошкоджено багатоповерхівку та складські приміщення. Постраждали чоловік та жінка. 

Наслідки російських атак на Київську область
Наслідки російських атак на Київську область

  • Унаслідок ворожого удару та детонації боєприпасів по Київщині в селі Мила 28 серпня загинуло 38 людей, 52 людини отримали поранення, зокрема п’ятеро дітей, а також пошкоджено близько 300 об’єктів.
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