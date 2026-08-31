Від учора внаслідок російських дронових атак на Київщині постраждали п’ятеро осіб.
Про це повідомили в обласній поліції.
Вчора у Фастівському районі пошкоджено три приватних будинки, багатоповерхівку, три автомобілі, гаражне приміщення та господарчу будівлю. Постраждала 22-річна дівчина, медики надали допомогу на місці.
На Вишгородщині пошкоджень зазнали чотири приватні будинки та металеві вагончики. Тілесних ушкоджень зазнала місцева мешканка.
У Броварському районі внаслідок падіння уламків сталася пожежа на терасі закладу, травмовано 56-річну жінку.
Сьогодні вночі ворог атакував Бориспільщину. Пошкоджено багатоповерхівку та складські приміщення. Постраждали чоловік та жінка.
- Унаслідок ворожого удару та детонації боєприпасів по Київщині в селі Мила 28 серпня загинуло 38 людей, 52 людини отримали поранення, зокрема п’ятеро дітей, а також пошкоджено близько 300 об’єктів.