ЦПД: Росія поширює фейкове відео про те, що російські дрони вже обстрілюють трасу на Полтаву

Це чергова підробка, створена за допомогою технологій штучного інтелекту.

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Росія поширює у соцмережах фейкове відео з нібито українським військовим, який скаржиться, що російські дрони вже вільно обстрілюють трасу на Полтаву – за сотні кілометрів від лінії фронту.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Сервіси перевірки контенту показують, що це чергова підробка, створена за допомогою технологій штучного інтелекту.

Для поширення запису використана вже класична для подібних російських фейків схема: спочатку відео вкинули через анонімний акаунт у TikTok, який маскується під “український військовий канал”, після чого його підхопили та розтиражували російські пропагандистські Telegram-канали.

“Цей ролик є елементом ворожої психологічної операції, орієнтованої на створення уявлення про нібито “вразливість” українського тилу та відсутність безпечних логістичних шляхів”, – зазначили у ЦПД.