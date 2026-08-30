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ЦДП: у Росії офіційно визнають, що використовують терористичні методи ведення війни

Віцеспікер російської Держдуми заявив, що треба бомбардувати українські міста, аби “деморалізувати публіку”.

ЦДП: у Росії офіційно визнають, що використовують терористичні методи ведення війни
Фото: EPA/UPG

У Росії на офіційному рівні визнали, що використовують терористичні методи ведення війни та свідомо б’ють по цивільному населенню й інфраструктурі.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Віцеспікер російської Держдуми Петро Толстой на одному з ток-шоу прямо заявив, що треба бомбардувати українські міста, аби “деморалізувати публіку до такого ступеня, щоб вони з піднятими лапками виходили на зустріч нашим військам”.

“Попри те, що офіційні особи РФ раніше постійно говорили очевидну неправду, нібито Росія “б’є виключно по військових об’єктах”, окремі високопосадовці РФ не соромляться свідомо проголошувати терор проти мирного населення головним інструментом війни”, – зазначили у Центрі.

У ЦПД додають, що ці заяви вкотре доводять, що представники російської влади є воєнними злочинцями і мають понести за це відповідальність.

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