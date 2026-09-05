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У Франції заарештували ймовірного хакера з угруповання ZeroBytes через злам податкової

У серпні зловмисники заявили про злам баз даних Міністерства національної освіти.

У Франції заарештували ймовірного хакера з угруповання ZeroBytes через злам податкової
хакери
Фото: Stock

У Франції висунули офіційне обвинувачення та взяли під варту юнака, якого підозрюють у причетності до хакерської групи ZeroBytes та літніх кібератак на податкову службу. 

Про це повідомила прокуратура Парижа, передає Euronews

Також правоохоронці затримували другого підозрюваного віком до 16 років, проте після допиту його відпустили — слідчі планували проаналізувати його комп'ютерну техніку. 

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Водночас акаунт ZeroBytes у соцмережі X був заблокований.

ZeroBytes позиціонує себе як дует французьких кіберзлочинців. У червні і липні хакери атакували сайт податкової служби і викрали дані близько 678 тисяч користувачів, зокрема фізичних осіб і компаній. 

У серпні зловмисники заявили про злам баз даних Міністерства національної освіти й викрадення інформації про учнів, їхніх батьків і працівників за останні 20 років.

Французький уряд назвав кібератаки злочином проти громадян і держави. Канцелярія прем'єр-міністра повідомила про запуск плану з посилення захисту державних інформаційних систем за допомогою штучного інтелекту, на що виділили 200 млн євро. Збільшення фінансування цього напряму переглянуть під час подання законопроєкту про бюджет на 2027 рік. 

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