"7 із 10 провідних військових підрядників України отримали нові замовлення – попри відкриті кримінальні розслідування за шахрайство, невиконання попередніх угод або арешт керівників за підозрою у корупції".

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7 із 10 провідних військових підрядників України отримали нові замовлення – попри відкриті кримінальні провадження через шахрайство, невиконання попередніх угод або арешт керівників за підозрою у корупції.

Про це пише New York Times з посиланням на урядові аудити, судові протоколи та інформацію українських ЗМІ.

Зазначається, що конфіденційні перевірки Державної аудиторської служби та внутрішнього департаменту аудиту Міністерства оборони “виявляють систему військових закупівель, пронизану неефективним управлінням”.

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Записи показують, що попередження залишаються поза увагою, і наслідки за завищення цін або невиконання зобов’язань бувають рідко.

“Компанії вигравали контракти, не продемонструвавши, що вони можуть постачати зброю, або не маючи ліцензій на її постачання”, – зазначає видання.

Аудитори виявили 18 компаній, які підписали угоди, незважаючи на невиконання попередніх угод. 6 із цих компаній не виконали жодного контракту.

“Військові підрядники у всьому світі, включно з найбагатшим у світі торговцем зброєю, а також українські та американські компанії, збагатилися завдяки цій системі”, – додає NYT.

Внутрішні урядові аудити показали, що лише у 2024 році Україна втратила близько 1,2 мільярда доларів через шахрайство, марнотратство та неефективне управління.

Близько 126 мільйонів доларів було втрачено через обхід дешевших пропозицій та переплату за зброю. За словами аудиторів, контракти були укладені без юридичних підстав. В одному випадку компанії досі сперечаються про те, що сталося зі щонайменше 100 мільйонами доларів передоплати за угоду, яка зірвалася.