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Упродовж минулої доби російська армія атакувала 14 населених пунктів Харківщини, поранивши пʼятьох людей. За даними начальника ОВА Олега Синєгубова, у сел. Сахновщина зазнали поранень чоловіки 47, 25 і 50 років, а у сел. Мала Данилівка поранений 69-річний чоловік, і у м. Златопіль – 52-річний.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракету;

1 КАБ;

1 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

149 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

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У Харкові пошкоджено скління дитсадка, 2 багатоквартирні будинки, а в Богодухівському районі пошкоджено автомобіль у с. Світличне.

В Куп’янському районі пошкоджено електромережі у сел. Великий Бурлук, в Ізюмському районі – 2 будинки у Ізюмі та Балаклії, у Харківському районі пошкоджено 4 приватні будинки в сел. Слатине, електромережі у сел. Мала Данилівка та будинок у с. Безруки.

У Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, електромережі в с. Орілька, цивільне підприємство, 10 вантажних автомобілів, 7 мікроавтобусів, трактор у м. Златопіль.

У Берестинському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру, багатоквартирний будинок, 2 господарчі споруди, магазин у сел. Сахновщина та залізничну інфраструктуру в с. Слобожанське.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 62 людини. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 57 843 людини.