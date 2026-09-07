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У Херсонській області РФ вбила двох людей

Ще девʼятеро отримали поранення. 

У Херсонській області РФ вбила двох людей
Ілюстративне фото

Упродовж минулої доби російська армія вбила у Херсонській області двох людей. Ще девʼятеро отримали поранення.

Як написав начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Степанівка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Микільське, Понятівка, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Новодмитрівка, Розлив, Томина Балка, Берислав, Новоберислав, Урожайне, Дудчани, Нововоронцовка, Нововоскресенське, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, Новорайськ, Тягинка, Миколаївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній, транспортній  та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, мікроавтобуси та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 9 людей. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

  • Днями росіяни атакували на Херсонщині пасажирський поїзд. 
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