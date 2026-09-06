Головне за неділю, 6 вересня: Віткофф та Кушнер у Києві, атака на Дніпро, понад 205 боєзіткнень

Президент України Володимир Зеленський подякував американським представникам Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру та зазначив, що діалог продовжиться.

«Дякую представникам Президента США Стіву Віткоффу і Джареду Кушнеру за візит до Києва. У нас була хороша розмова – вже декілька раундів, і сьогодні ще будемо говорити. Головне – досягти миру достойного, надійного і тривалого для України. Всі зусилля спрямовуємо на це», – написав глава держави у своєму телеграм-каналі, додавши, що був «радий зустрічі».

Пізніше президент додав також, що Україна сподівається на домовленості із американськими та європейськими партнерами.

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Докладніше – в новині.

Досягнення результату в переговорах про завершення війни між Росією і Україною є дуже важливим для США, заявив спецпредставник Стів Віткофф на брифінгу після переговорів у Києві 6 вересня.

Він подякував за можливість відвідати Україну. Раніше Віткофф багато разів відвідував Москву, але жодного разу до сьогодні не приїжджав до України.

«Президент попросив мене та Джареда приїхати сюди та знову розпочати перемовини. Тому що це дуже важливо для нього. І від його імені, від імені віцепрезидента, від імені держсекретаря Марко Рубіо ми тут. І, я думаю, в нас є гарні відчуття того, що відбулося. І перемовини в Москві, і тут», – сказав він.

Віткофф сказав, що очікує на подальші візити до «гарних людей» в Україні. Він відзначив хоробрість українців.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 6 вересня на фронті від початку доби відбулося 206 бойових зіткнень.

Найбільше зіткнень пройшло на Покровському напрямку - 38.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 6 вересня – в новині.

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Генштаб ЗСУ також інформує, що Сили оборони України уразили Рязанський НПЗ, аеродром "Ростов-на-Дону" та три об'єкти ППО у Ростовській області.

За даними СБС, Рязанський НПЗ є одним із найбільших у Росії. Його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, зокрема для потреб російської армії. Відстань до цілі – близько 500 км.

За даними українських військових, цієї ночі росіяни навіть піднімали над Рязанню ударний вертоліт для протидії дронам. Втім, до НПЗ долетів саме безпілотник.

Також у Ростовській області РФ уражався аеродром "Ростов-на-Дону". В районі об'єкта зафіксовано пожежу. Окрім того, у Ростовській області Сили оборони уразили радіолокаційну станцію "Подльот" та два ЗРГК "Панцир-С1".

Російські військові атакували Дніпро. Станом на 17:23 було відомо про трьох поранених. Пізніше повідомили про загиблого.

За даними прокуратури, військові РФ атакували Дніпровський район із застосуванням ракет, ймовірно, типу «Бандероль».

Унаслідок удару зайнялася пожежа на складах логістичної компанії.

Із 6:00 6 вересня за рішенням уряду в Києві запроваджено диференційоване оповіщення про повітряні загрози.

Відтепер мешканці міста можуть отримувати такі повідомлення:

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Жовтий рівень: "Дронова небезпека".

Червоний рівень: "Масована дронова загроза"; "Ракетна загроза"; "Ракетно-дронова загроза".

Зелений рівень - "Відбій": загрози та небезпеки відсутні.

Кожне нове повідомлення показує актуальний на цей момент вид і рівень загрози. Якщо вид загрози змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє. Окремий "Відбій" між різними видами загроз не оголошується.

Деталі – в новині.

Сьогодні, 6 вересня, суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) взяв співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиву під варту з можливою заставою в 120 млн грн.

Термін дії запобіжного заходу – до 02 листопада цього року.

Подробиці – в новині.

У Непалі під час рятувальних робіт знайшли живою жінку, яку вважали загиблою.

Чандіка Кумарі Шрешта вижила у вузькій повітряній кишені будинку, оточеній водою та багнюкою.

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«Чотириповерховий будинок змило повінню, і він опинився посеред сипучого ґрунту. Коли ми обходили його, то почули голос: “Врятуйте мене”», – розповів поліцейський Махендра Дарнал.

Шрешта була серед сотень людей, які вважалися зниклими безвісти в Бетраваті — одному з районів Непалу, що найбільше постраждали від повені.

Більше інформації – в новині.

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