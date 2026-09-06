Президент: територіальне питання Донбасу для Росії є ціллю війни

Територіальне питання Донбасу є ціллю Росії в цій війні на виживання і виснаження, вважає президент Володимир Зеленський. Про це він сказав на брифінгу в Києві після переговорів з американськими представниками.
Донбас є форпостом України в багатьох питаннях. Володимир Зеленський сказав, що Україна посилилася на сході, і Росія після виборів проведе мобілізацію винятково для цього напрямку.
«Там вирішується багато геополітичних питань, реально. Наші хлопці молодці, що дають можливість дипломатії. Без сильної позиції української на полі бою будуть тільки ультиматуми. А так можлива сьогодні дипломатія», – сказав він.
Президент вважає, що за попередні 10-12 місяців Україна посилилася, але зима є серйозним викликом. Тоді тривають переговори про фінансування і збройного виробництва, і військових.
- За підсумками зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і радником американського лідера Джаредом Кушнером Володимир Зеленський сказав, що територіальне питання залишається актуальним.
- Під час попередніх раундів переговорів Росія вимагала виведення української армії з усієї території Донбасу. Україна відкидає можливість відмови від своєї території та відступу з неї.