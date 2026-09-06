Президент: територіальне питання Донбасу для Росії є ціллю війни

Після виборів цього вересня Росія проведе мобілізацію, аби перекинути на захоплення цієї території нові сили, сказав він.

Територіальне питання Донбасу є ціллю Росії в цій війні на виживання і виснаження, вважає президент Володимир Зеленський. Про це він сказав на брифінгу в Києві після переговорів з американськими представниками.

Донбас є форпостом України в багатьох питаннях. Володимир Зеленський сказав, що Україна посилилася на сході, і Росія після виборів проведе мобілізацію винятково для цього напрямку.

«Там вирішується багато геополітичних питань, реально. Наші хлопці молодці, що дають можливість дипломатії. Без сильної позиції української на полі бою будуть тільки ультиматуми. А так можлива сьогодні дипломатія», – сказав він.

Президент вважає, що за попередні 10-12 місяців Україна посилилася, але зима є серйозним викликом. Тоді тривають переговори про фінансування і збройного виробництва, і військових.