​У Києві відсьогодні діятиме диференційоване оповіщення про повітряні загрози

Під час повітряних тривог буде два рівні сигналів - жовтий для атак дронів і червоний - для ракетних та масованих ударів РФ.

Із 6:00 6 вересня за рішенням Уряду в Києві запроваджено диференційоване оповіщення про повітряні загрози.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Відтепер мешканці міста можуть отримувати такі повідомлення:

Жовтий рівень: "Дронова небезпека".

Червоний рівень: "Масована дронова загроза"; "Ракетна загроза"; "Ракетно-дронова загроза".

Зелений рівень - "Відбій": загрози та небезпеки відсутні.

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Кожне нове повідомлення показує актуальний на цей момент вид і рівень загрози. Якщо вид загрози змінюється, нове повідомлення автоматично замінює попереднє. Окремий "Відбій" між різними видами загроз не оголошується.

Наприклад, якщо після повідомлення "Дронова небезпека" надходить повідомлення "Ракетна загроза", це означає, що актуальною є вже ракетна загроза.

Повідомлення "Відбій" означає, що на цей момент для міста не зафіксовано жодної з перелічених повітряних загроз.

Наразі система диференційованого оповіщення впроваджена в усіх районах Києва, окрім Печерського. У Голосіївському та Святошинському районах вона працює частково. Це пов’язано з тим, що на окремих територіях диференціація за видами загроз наразі технічно неможлива.

Тому порядок звукового оповіщення там залишається без змін: у разі виникнення будь-якої повітряної небезпеки або загрози подається звичайний сигнал сирени без окремої диференціації за видом загрози та без звукового сигналу "Відбій".