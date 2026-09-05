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​У Києві за тиждень у квартирі оселився 381 кажан

Тварини потрапили до помешкання через відчинені вікна.

​У Києві за тиждень у квартирі оселився 381 кажан
В квартиру залетів 381 кажан
Фото: Скриншот з відео

У квартирі в Києві, де власниця близько тижня була відсутня, оселилася колонія з 381 кажана. Тварини потрапили до помешкання через відчинені вікна.

Про це повідомив Український центр реабілітації рукокрилих.

За словами фахівців, кажани зайняли квартиру під час осінньої міграції, коли шукають місця для зимівлі. На відео, яке опублікував центр, видно десятки тварин, що сидять на шторах і тюлі, а також літають кімнатами.

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У центрі зазначили, що активне переселення кажанів триває до середини вересня. 

Через відчинені вікна, балкони та кватирки кажани можуть випадково потрапляти до людських осель. Якщо тварина не знаходить виходу, квартира може перетворитися на пастку.

Якщо до помешкання залетів один кажан, у більшості випадків його можна безпечно випустити самостійно. Водночас якщо тварин багато, фахівці радять не намагатися вирішити проблему власними силами.

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