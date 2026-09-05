Драпатий представив особовому складу Сухопутних військ нового командувача Заїця

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий повідомив, що представив особовому складу Сухопутних військ нового командувача – бригадного генерала Святослава Заїця.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу.

За словами головкома, серед причин вибору Заїця – досвід управління військами, здатність доводити рішення до результату та впроваджувати нові технології, якщо вони забезпечують реальну бойову перевагу.

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Драпатий визначив для нового командувача та колективу Сухопутних військ кілька ключових напрямів роботи.

Передусім ідеться про військовослужбовців. Вони мають бути належно підготовленими, забезпеченими та захищеними від невиправданого ризику. Водночас військові повинні розуміти свої актуальні завдання та перспективи подальшої служби.

Окремий пріоритет – підготовка. За словами Драпатого, військовослужбовець не повинен потрапляти в бій непідготовленим, а навчання має відповідати умовам, з якими він зіткнеться на позиції, а не програмам минулих років.

Також у Сухопутних військах мають розпочати формування наступного покоління офіцерів і сержантів. Просування по службі, зазначив головнокомандувач, має залежати від компетентності, результатів служби та лідерських якостей.

Ще один напрям – розвиток технологічних спроможностей. Безпілотні, цифрові та інші нові технології, за словами Драпатого, не мають впроваджуватися лише заради показників у звітах. Головним критерієм має бути бойова перевага над противником і можливість завдяки їй зберегти життя військовослужбовців.

"Найцінніша бойова спроможність Збройних Сил – наші люди. Тому завдання нового командувача – не просто змінити структури і процеси. Його завдання – зробити Сухопутні війська спроможними для виконання бойових завдань і кращими для людей, які в них служать", – додав головнокомандувач ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ Святослав Заїць

Що відомо про призначення Заїця?