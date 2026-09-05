Сибіга: Благодійний збір «Союзники сталі» для ЗСУ зібрав понад $825 тис.

До ініціативи долучилися українські дипломатичні установи по всьому світу.

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Благодійний збір «Союзники сталі», який ініціювали платформа United24 та Міністерство закордонних справ України, офіційно завершився.

Як повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, спільними зусиллями вдалося зібрати 825 802 долари.

До ініціативи долучилися українські дипломатичні установи по всьому світу, місцеві громади і партнери з понад 75 країн. Найбільші суми внесків зафіксували зі США, Австралії, Туреччини, Японії і Чехії.

Завдяки зібраним коштам українські військові отримають 11 типів наземних безпілотних платформ: Targan 200, Volya-E, TerMIT 2.0, Ardal, Ratel H, Zmiy, Bro-1409, Thor-1000, Thor-800, Tesla та Maul.

Сибіга додав, що роботизовані комплекси допоможуть привозити боєприпаси та припаси, евакуйовувати поранених, проводити розвідку, розміновувати території, а також виконувати бойові й інженерні завдання там, де люди не повинні ризикувати життям.