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Зеленський про повітряний терор столиці: будемо відповідати і відповідаємо тим самим

Наступного року Україна може посилити антибалістичну ППО. 

Зеленський про повітряний терор столиці: будемо відповідати і відповідаємо тим самим
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Антибалістичні спроможності залишаються слабким місцем України, але наступного року розраховують на посилення. Україна очікує на створення власної антибалістичної системи, а також має домовленості про постачання з Німеччини. 

Окремо на наступний рік обсяги виробництва антибалістичних ракет до систем Patriot збільшать США. Про це президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу після переговорів з американськими і європейськими представниками, передає кореспондент LB. 

«Ми посилимось. У мене були зустрічі в Норвегії і Канаді. Ми повинні закрити кілька речей. Наша українська антибалістична система. Будуть найближчим часом відповідні у нас зустрічі», – сказав Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що сьогодні, в день переговорів, ворог не обстрілює Київ. Але така залежність від волі однієї людини, Владіміра Путіна, не є нормальною. 

«Останні дні – дійсно, це просто жах, що відбувається в небі передусім. Путін це робить перед своїми виборами, я в цьому абсолютно впевнений. Тому що він збільшує удари, тероризує наших дітей, удари з ранку до ночі. Нова тактика. Ми будемо відповідати і відповідаємо тим самим, допоки не закінчиться терор і не закінчиться війна», – сказав президент. 

Станом на зараз в Україні 67 компаній займаються виробництвом засобів, що здатні збивати російські реактивні дрони. 3-5 компаній уже показали результат і працюють над масовим виробництвом. Але це план Б, а план А – максимально прискорити дипломатичні зусилля і зменшити ескалацію.

«З нашого боку ми говоримо ескалацію Росії, а наші партнери говорять – з обох боків», – сказав президент.

  • З 27 серпня Росія змінила тактику ударів по Києву і столичному регіону. Якщо раніше ворог бив по місту переважно вночі масованим ударом у кілька хвиль, то тепер він став безперервно запускати реактивні дрони. Подекуди перерва між тривогами була лише кілька хвилин.
  • Російські удари призвели до численних поранень і жертв цивільних українців. Зокрема, ворог у вихідний день убив дворічну дівчинку в парку Києва. 
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