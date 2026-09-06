Кравченко заперечив причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації

За його словами, дім, де він проживає, обрали узимку, а переїхали туди у травні.

Генпрокурор Руслан Кравченко прокоментував оприлюднені НАБУ та САП розмови і заперечив причетність до них.

«Щодо оприлюднених розмов, та моєї участі в них: твердження про мою причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації відкидаю. З розмов очевидно, що попереднє твердження антикорупційних органів про мою причетність до отримання коштів від незаконних колцентрів та їх легалізації не має жодного підтвердження», – написав він у телеграмі і додав, що «розмови це просто розмови, як і фото сейфу з грошима є лише фото сейфу з грошима». Він зазначив, що це не має стосунку ні до нього, ні до прокуратури, «а є лише, за твердженням адвокатів, фотографією з іншого кримінального провадження».

Кравченко повідомив, що подорожі та побутові питання його родини здійснювалися виключно в межах чинного законодавства та задекларованих доходів без будь-яких порушень.

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«Щодо отримання візи до США і купівлі ноутбуку: моя дружина самостійно готувала документи і отримувала візу, а нового ноутбуку у неї немає», – йдеться у повідомленні.

Також генпрокурор повідомив, що будинок площею 280 кв.м, у якому проживає його родина на праві оренди, обрали ще взимку, але він потребував доробок і налаштування обладнання.

«Саме в цьому контексті обговорювалися робота майстрів, сигналізація та побутова техніка. До будинку ми переїхали 1 травня 2026 року. Моє постійне місце проживання буде задеклароване відповідно до закону. Моя посада не звільняє мене від перевірки. Але й не скасовує вимоги доводити звинувачення фактами», – зазначив посадовець.

Що відбувається

Сьогодні увечері розслідувачі Bigus.Info написали про те, що знайшли будинок площею близько 300 кв.м в Козині, яким імовірно користуватися генпрокурор Кравченко.

Перед цим Кравченко прокоментував розслідування щодо його можливого сприяння діяльності незаконних колцентрів і заявив, що не має до цього ніякого відношення. Він написав, що працівника, щодо якого ведеться розслідування, відсторонили, і доручив організувати проходження поліграфа всіма працівниками структурних підрозділів, які мають відношення до процесуального керівництва та розслідування справ щодо незаконних колцентрів.

Як пише Суспільне із посиланням на трансляцію засідання, прокурор САП заявив, що співробітник ОГП Сергій Кропива, якому сьогодні обрали запобіжний захід, міг бути довіреною особою генпрокурора Кравченка. Зокрема, імовірно допомагав оформити візу до США його дружині, а також займався особистими справами генпрокурора: ремонтом будинку в Козині, організацією святкування дня народження та відпусток.

Спецоперація НАБУ і САП "Карфаген"

НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України". За даними НАБУ та САП, учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських колцентрів та легалізації майна.

В Офісі Генпрокурора відреагували на можливу причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими колцентрами. Там заявили, що усі обставини має встановити слідство.

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За даними слідства НАБУ і САП відомо, що у 2025 році один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора створив та очолив злочинну організацію.

Учасники організації займалися "кришуванням" шахрайських колцентрів, завдяки чому отримували мільйонні доходи. Під підозрою п'ятеро осіб.

У відео НАБУ фігурують організатор — посадовець ОГП, якого називають "Канцлер". А також "Шеф", "Муза" та інші учасники схеми.

Загалом НАБУ заявило про викриття п’ятьох осіб у межах провадження за ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна).