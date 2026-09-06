Суд взяв співробітника ОГП Кропиву під варту і призначив заставу

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Сьогодні, 6 вересня, суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) взяв співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиву під варту з можливою заставою в 120 млн грн.

Про це написав Центр протидії корпції.

"Суддя ВАКС взяв співробітника Офісу генпрокурора Кропиву під варту з можливою заставою в 120 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У разі внесення застави на нього покладуть серед іншого такі обов’язки:

здати паспорти для виїзду за кордон;

утриматися від спілкування з певними особами, зокрема, з генпрокурором Кравченком, його заступницею Вдовиченко та іншими причетними особами;

прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду.

За даними ЦПК, під час засідання з’ясувалося, що Кропива також підозрюється у легалізації майна за двома епізодами:

з серпня 2025 по вересень 2026 року на суму в 41,7 млн грн, в цей час він вже працював у Офісу генерального прокурора

з серпня 2023 по травень 2025 року на суму 48,2 млн грн під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації.

Щодо співмешканки Кропиви, то суд має обрати запобіжний захід пізніше.

Що відомо про справу