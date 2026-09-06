Суд взяв співробітника ОГП Кропиву під варту і призначив заставу

Сьогодні, 6 вересня, суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) взяв співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиву під варту з можливою заставою в 120 млн грн.
Про це написав Центр протидії корпції.
"Суддя ВАКС взяв співробітника Офісу генпрокурора Кропиву під варту з можливою заставою в 120 млн грн", - йдеться у повідомленні.
У разі внесення застави на нього покладуть серед іншого такі обов’язки:
- здати паспорти для виїзду за кордон;
- утриматися від спілкування з певними особами, зокрема, з генпрокурором Кравченком, його заступницею Вдовиченко та іншими причетними особами;
- прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду.
За даними ЦПК, під час засідання з’ясувалося, що Кропива також підозрюється у легалізації майна за двома епізодами:
- з серпня 2025 по вересень 2026 року на суму в 41,7 млн грн, в цей час він вже працював у Офісу генерального прокурора
- з серпня 2023 по травень 2025 року на суму 48,2 млн грн під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації.
Щодо співмешканки Кропиви, то суд має обрати запобіжний захід пізніше.
Що відомо про справу
- Кропива - заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора. Його підозрюють у сприянні діяльності мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Кропива серед іншого підозрюється у легалізації майна під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації з серпня 2023 по травень 2025 року. Йдеться про легалізацію майна на суму 48,2 млн грн. До слова, очільником Одеської ОВА в той час і дотепер залишається Олег Кіпер.
- НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України".
- За даними НАБУ та САП, учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- В Офісі Генпрокурора відреагували на можливу причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими кол-центрами. Там заявили, що усі обставини має встановити слідство.
- За даними слідства НАБУ і САП відомо, що у 2025 році один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора створив та очолив злочинну організацію. Учасники організації займалися "кришуванням" шахрайських кол-центрів, завдяки чому отримували мільйонні доходи. Під підозрою п'ятеро осіб. У відео НАБУ фігурують організатор — посадовець ОГП, якого називають "Канцлер". А також "Шеф", "Муза" та інші учасники схеми.
- Загалом НАБУ заявило про викриття п’ятьох осіб у межах провадження за ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна).
- В ОГП зробили заяву про необхідність окремої правової оцінки нічних обшуків, які детективи НАБУ провели у службових приміщеннях Генпрокурора, його першої заступниці та інших працівників ОГП.