На Закарпатті ДБР викрило двох військовослужбовців, які організували схему переправлення через кордон

За 14 тисяч євро підозрювані переправляли військовозобов'язаних через кордон.

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На Закарпатті ДБР викрило двох військовослужбовців

Працівники ДБР спільно з ДПСУ, УВБ ЗСУ та СБУ викрили двох військовослужбовців, які, за даними слідства, організували незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України поза пунктом пропуску.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як встановили правоохоронці, 12 тисяч євро мали становити оплату за безпосереднє переправлення чоловіка через кордон. Ще 2 тисячі євро фігуранти вимагали за транспортування з Вінницької області до Закарпаття.

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Частину коштів, 2,3 тисячі доларів, військовозобов’язаний перерахував на криптогаманець. Решту грошей мав передати після посадки у транспортний засіб.

За даними слідства, військовослужбовці перевозили "клієнта" службовим автомобілем. Поблизу одного з контрольних постів у Закарпатській області транспорт зупинили прикордонники, після чого схему викрили.

Фото: ДБР

Двом військовослужбовцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння його вчиненню за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх можливих учасників схеми та роль кожного з них.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.