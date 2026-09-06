Віткофф заявив, що привіз з Москви «нові ідеї» (доповнено)

Спецпредставник президента США Стівен Віткофф сказав, що за вісім візитів до Росії там до американських перемовників ставилися з повагою. Про це він заявив у відповідь на запитання Дмитра Гордона про те, чи не здається йому, що Владімір Путін його дурить і чи не гидко йому сидіти з ним за столом.

Віткофф назвав критично важливими стосунки з усіма сторонами для вирішення конфліктів. Інакше буде важко знайти мирне вирішення.

Він назвав вдалою дискусію з Владіміром Путіним.

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«Моя робота і робота Джареда – це разом звести сторони, зменшити проблеми і знайти канали комунікації. Сподіваюся, що ми почали цей процес конструктивно в останні 48 годин», – сказав він.

Віткофф додав, що Штати шукають дипломатичного завершення війни, а не на полі бою.

«У нас є певний прогрес у Москві, у нас є нові ідеї», – сказав він.

Спецпредставник сподівається, що скоро відновляться тристоронні переговори.

«Є багато ідей, які ми обговорювали в Москві і які ми сюди привезли в Київ», – додав Стів Віткофф.

Стів Віткофф неодноразово висловлював прихильність до кремлівського очільника. Він багато разів приїжджав до Росії, але до сьогодні не бував в Україні.