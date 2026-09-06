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Екзитполи: АдН перемагає на виборах у одній із земель Німеччини

Їй прогнозують 44,5 відсотка голосів.

Екзитполи: АдН перемагає на виборах у одній із земель Німеччини
Лідер «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у Саксонії-Ангальт Ульріх Зігмунд
Фото: EPA/UPG

За даними екзитполів, ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) перемагає на місцевих виборах у Саксонії-Ангальт. Їй прогнозують 44,5 відсотка голосів.

Як пише DW, на це вказує прогноз інституту Infratest dimap, оприлюднений після закриття дільниць о 18:00 за місцевим часом.

АдН з лідером Ульріхом Зіґмундом набирає 44,5 відсотка голосів. На другому місці - Християнсько-демократичний союз (ХДС) чинного прем'єр-міністра Свена Шульце з 18,5 відсотка голосів. Третьою йде "Ліва партія" - 9,5 відсотка, а за нею партія "Союз 90/Зелені" з 9 відсотками. 

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Далі розмістилася Соціал-демократична партія (СДПН), яка здобуває, за прогнозом, 8 відсотків голосів, і Союз Сари Ваґенкнехт (ССВ), що набирає, за оцінками, рівно 5 відсотків голосів. 

П’ятивідсотковий бар’єр, за цими даними, не долають Вільна демократична партія (ВДП), яка набирає 2 відсотки голосів, і "Вільні виборці" з одним відсотком голосів, а ССВ перебуває на межі проходження.

Згідно з наявними прогнозами, ультраправі можуть отримати в земельному парламенті - ландтазі - 39 місць. Християнські демократи матимуть натомість 16 місць, Ліва партія - 8, соціал-демократи - 7, Зелені - 8, а ССВ - 5.

Явка, за оприлюдненими даними, становила 76,5 відсотка. Це значно вище, ніж 60,3 відсотка на попередніх земельних виборах 2021 року.

У Саксонії-Ангальт АдН класифікована земельним відомством із охорони конституції як підтверджено ультраправа. Після виборів 2021 року землею керувала коаліція ХДС, СДПН і ВДП. Остаточний розподіл місць у ландтазі Магдебурга та можливість формування уряду стануть відомі після офіційного підрахунку голосів виборців.

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