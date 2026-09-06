Reuters: У Німеччині стартували вибори в одній зі східних земель

Голосування на виборчій дільницю під час місцевих виборів у землі Саксонія, Дрезден, 1 вересня 2024 р.

6 вересня у німецькій землі Саксонія-Ангальт розпочалися вибори до земельного парламенту. За їхніми результатами ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) може вперше з часів Другої світової війни отримати владу на рівні федеральної землі.

Про це пише Reuters.

Під керівництвом 35-річного Ульріха Зігмунда АдН уже кілька місяців лідирує в опитуваннях. За даними соцдосліджень, партія може отримати понад 40% голосів. На другому місці перебуває Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца – близько 23%.

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АдН теоретично може здобути абсолютну більшість у земельному парламенті. Це дозволило б партії сформувати уряд самостійно, попри політику інших провідних партій, які відмовляються співпрацювати з ультраправими.

Водночас абсолютна більшість є малоймовірним сценарієм для німецької пропорційної виборчої системи. Якщо АдН не набере достатньо голосів, найімовірніше, уряд формуватиме ХДС на чолі з чинним прем'єр-міністром Саксонії-Ангальт Свеном Шульце.

Після виборів можуть розпочатися тривалі коаліційні переговори. Їхній результат залежатиме, зокрема, від того, які партії подолають 5-відсотковий бар'єр.

За прогнозами, Вільна демократична партія (ВДП), яка входить до нинішньої коаліції, може не пройти до парламенту. Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) набирає менш як 10%.

Також під питанням проходження до парламенту перебуває Альянс Сари Вагенкнехт (BSW). Ця партія є єдиною, яка не виключає можливості співпраці з АдН.

Для ХДС формування більшості разом із СДПН та «Зеленими» також може виявитися складним. При цьому християнські демократи відкидають коаліцію з "Лівими".

Одним із можливих сценаріїв може стати уряд меншості на чолі зі Шульце, який залежатиме від пасивної підтримки "Лівих". Подібна модель уже діє в сусідній землі Тюрингія.

Попередні результати виборів очікуються ввечері 6 вересня, невдовзі після закриття виборчих дільниць.

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Для АдН голосування в Саксонії-Ангальт має важливе значення у контексті її планів здобути владу на федеральному рівні на наступних парламентських виборах, запланованих на 2029 рік.

За виборами також уважно стежать через їхній вплив на позиції уряду канцлера Фрідріха Мерца, рейтинг якого останнім часом знижується. Мерц намагався протистояти популярності АдН, зокрема посилюючи політику у сфері міграції та безпеки.

"Незалежно від результатів завтрашніх виборів, ми вже увійшли в історію. Адже те, що ми розпочали тут, у Саксонії-Ангальт те, що зараз охоплює всю Німеччину, вже неможливо зупинити", – заявив Зігмунд на мітингу 5 вересня.

Водночас навіть за високого результату АдН може залишитися поза урядом. Партія з 2021 року перебуває під наглядом Федерального відомства з охорони конституції Німеччини через підозри у правому екстремізмі, а інші провідні політичні сили дотримуються політики "захисного бар'єра" щодо співпраці з нею.