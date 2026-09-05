Politico: США вперше не взяли участі в навчаннях НАТО з пошуку російських субмарин

Провідну роль взяли на себе європейські союзники та Канада.

Під час багаторічних навчань НАТО Northern Viking біля берегів Ісландії цього року вперше не було американських кораблів чи літаків. Провідну роль у тренуваннях із пошуку російських підводних човнів перебрали на себе європейські союзники та Канада.

Про це пише POLITICO.

До навчань залучили німецькі літаки-розвідники, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі. Операцією керував французький командувач. Учасники відпрацьовували, зокрема, виявлення підводних човнів і взаємодію між кораблями та авіацією.

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Відсутність американських сил стала помітною зміною для Northern Viking, які США очолювали протягом десятиліть. Ще два роки тому навчання проводилися за участю двох американських десантних кораблів із морськими піхотинцями та авіацією.

Водночас США не повністю припинили участь у роботах в Ісландії. Американські військові будівельники зводять нові об'єкти на військовій частині аеропорту Кефлавік, а американська сторона також допомагала з плануванням навчань.

Контекст

Ісландія має стратегічне значення для НАТО, оскільки розташована посеред маршруту, яким російські підводні човни виходять з баз на Кольському півострові в Атлантичний океан. Ця морська зона відома як GIUK Gap – простір між Гренландією, Ісландією та Великою Британією.

За словами ісландського керівника оборони Йонаса Алланссона, російська "підводна бастіонна зона" навколо Ісландії створює для Москви додаткові можливості застосовувати ядерні та звичайні ракети, здатні досягати Північної Америки та Західної Європи.