У партії Фараджа заявили, що він начебто готовий застосувати армію проти Аргентини через Фолкленди

Заява прозвучала на тлі нового загострення суперечки між Лондоном і Буенос-Айресом щодо островів.

Лідер Reform UK Найджел Фарадж у разі обрання прем’єр-міністром Великої Британії начебто готовий задіяти збройні сили для захисту Фолклендських островів у випадку нового конфлікту з Аргентиною.

Про це заявив його однопартієць і речник Фараджа з питань фінансів Роберт Дженрік, пише Politico.

Виступаючи на партійній конференції Reform UK у Бірмінгемі, Дженрік заявив, що уряд на чолі з Фараджем використав би "кожен важіль британської держави" для захисту архіпелагу. За його словами, йдеться як про економічні санкції, так і про застосування військової сили.

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"Ми використали б усі важелі британської держави – наші збройні сили, економічні санкції, усе – щоб захистити Фолкленди, і ми б розгромили Аргентину", – сказав Дженрік.

Його заява прозвучала на тлі нового загострення суперечки між Лондоном і Буенос-Айресом щодо островів.

Контекст

Фолкленди залишаються британською заморською територією. У 1982 році Аргентина вторглася на острови, що призвело до 74-денної війни з Великою Британією. Британські війська зрештою відновили контроль над архіпелагом. Позиція Лондона спирається також на волю мешканців островів. На референдумі 2013 року 1513 із 1517 виборців підтримали збереження статусу Фолклендів як британської заморської території.

Нинішнє загострення пов’язане, зокрема, із заявами президента Аргентини Хав’єра Мілея. Минулого тижня він заявив про намір запровадити санкції проти компаній, які проводять розвідку та видобуток нафти поблизу островів без дозволу Буенос-Айреса.

Окремим фактором стала позиція президента США Дональда Трампа. Минулого тижня він заявив, що переглядає позицію Вашингтона щодо підтримки британського суверенітету над Фолклендами. Також глава Білого дому заперечив допомогу Сполученому Королівству у випадку нового воєнного конфлікту з Аргентиною щодо суверенітету над Фолклендськими островами.