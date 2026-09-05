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У Москві завершилися переговори президента Росії Володимира Путіна зі спеціальними представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомляють російські медіа. Зустріч тривала понад три години.

У переговорах з російського боку також взяли участь помічник Путіна Юрій Ушаков та спеціальний представник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.

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Про результати зустрічі наразі не повідомляється.

Що передувало?

Спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер у суботу, 5 вересня, прибули до Москви, аби провести переговори щодо завершення війни Росії проти України.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має нову конкретну пропозицію, спрямовану на припинення війни. Водночас він не розкрив її умов.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що після переговорів у Москві Віткофф і Кушнер мають прибути до України в неділю.

Водночас у Кремлі заявили, що вимоги, які Володимир Путін озвучив у своїй промові два роки тому, залишаються "непохитними". Серед них – передача Росії всієї території чотирьох українських областей, які Москва оголосила своїми, а також відмова України від вступу до НАТО.