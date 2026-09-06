Виверження вулкана в Індонезії призупинило авіарейси, навчання в школах і риболовлю

Виверження вулкана Анак-Кракатау в Індонезії призвело до призупинення сотень авіарейсів у головному аеропорту Джакарти в неділю. Через виверження також скасували деякі шкільні заходи та виходи рибалок у море.

Як пише CNN, аеропорт Сукарно-Хатта повідомив в Instagram, що через вулканічний попіл призупинив роботу до 9:30 ранку за місцевим часом (02:30 за Гринвічем).

Призупинення, яке продовжило раніше заплановане закриття аеропорту до 5:30 ранку, торкнулося 209 рейсів, зокрема кількох міжнародни.

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Анак-Кракатау вивергається з пізнього вечора п’ятниці. Рано вранці в неділю в аеропорту зафіксували вулканічний попіл.

За даними метеорологічного агентства BMKG, попіл піднявся на висоту до 6000 метрів із боку Яви, а з боку Суматри та в деяких районах провінції Бантен на Яві висота вулканічного шлейфу сягала 15 000 метрів.

Анак-Кракатау розташований приблизно посередині між островами Ява та Суматра в складі величезного індонезійського архіпелагу, що лежить у Тихоокеанському «вогняному кільці» - зоні, де часто відбуваються землетруси та виверження вулканів.

Національне агентство Індонезії з питань боротьби зі стихійними лихами (BNPB) закликало населення зберігати спокій, «водночас підвищивши пильність».

У разі випадіння попелу людям рекомендують носити маски та захищати очі, скоротити перебування на відкритому повітрі, накрити джерела води та бути обережними під час керування автомобілем, оскільки вулканічний попіл може погіршувати видимість.

Кілька шкіл у суботу скасували заходи після того, як учні та місцеві жителі поскаржилися на подразнення очей через попіл. Рибалки також скасували виходи в море через виверження.

У суботу агентство з боротьби зі стихійними лихами заявило, що безпосередньої загрози цунамі через виверження вулкана немає.

У 2018 році цунамі, спричинене виверженнями Анак-Кракатау, призвело до загибелі сотень людей і поранило ще сотні на островах Ява та Суматра.