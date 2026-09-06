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Іран заявляє про удар по безпілотному судну США в Ормузькій протоці

5 вересня CENTCOM повідомив про удари по трьох нафтових танкерах.

Іран заявляє про удар по безпілотному судну США в Ормузькій протоці
Фото: LBCI Lebanon

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) 6 вересня заявив, що його сили завдали удару по американському безпілотному військовому судну, яке нібито намагалося увійти до "захищеної зони Ормузької протоки".

Про це повідомляє державний мовник Ірану.

Водночас іранська сторона не уточнила, де саме було уражене судно та яких пошкоджень воно зазнало.

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Також Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) не коментувало заяву КВІР.

Заява КВІР пролунала через день після того, як міністр оборони США Піт Гегсет попередив Тегеран, що Сполучені Штати "знищать" іранські нафтові танкери, якщо Іран атакуватиме американські кораблі.

5 вересня CENTCOM повідомив про удари по трьох нафтових танкерах, які, за даними американських військових, належали КВІР. У США заявили, що перед цим Корпус вартових ісламської революції запустив балістичні ракети у бік кораблів ВМС США.

За даними CENTCOM, унаслідок американського удару один з іранських танкерів затонув в Оманській затоці.

"Завдяки вправності та професіоналізму американських військовослужбовців судно M/T Kylo сьогодні затонуло в Оманській затоці", – заявили в CENTCOM.

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