Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до України.
Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на власні джерела.
На вокзалі їх зустріли члени української переговорної групи: голова Офісу президента Кирилл Буданов, глава Служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров і голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.
Перед цим вони відвідали Москву і зустрілись із Владіміром Путіним. У Кремлі заявили, що Віткофф і Кушнер пообіцяли під час сьогоднішніх переговорів у Києві "використати оцінки, висловлені Путіним щодо шляхів врегулювання".
Це - перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва. До цього вони зустрічалися з українськими представниками лише за кордоном.
- Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду з українською переговорною групою перед зустріччю з представниками президента США.
- Учора, 5 серпня, Віткофф і Кушнер прибули до Москви, аби провести переговори щодо завершення війни Росії проти України. апередодні президент США Трамп заявив, що Вашингтон має нову конкретну пропозицію, спрямовану на припинення війни. Водночас він не розкрив її умов.
- Водночас у Кремлі заявили, що вимоги, які Путін озвучив у своїй промові два роки тому, залишаються "непохитними". Серед них – передача Росії всієї території чотирьох українських областей, які Москва оголосила своїми, а також відмова України від вступу до НАТО.