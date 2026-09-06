Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до України.

Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на власні джерела.

На вокзалі їх зустріли члени української переговорної групи: голова Офісу президента Кирилл Буданов, глава Служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров і голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

Перед цим вони відвідали Москву і зустрілись із Владіміром Путіним. У Кремлі заявили, що Віткофф і Кушнер пообіцяли під час сьогоднішніх переговорів у Києві "використати оцінки, висловлені Путіним щодо шляхів врегулювання".

Це - перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва. До цього вони зустрічалися з українськими представниками лише за кордоном.