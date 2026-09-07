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Четверо людей отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 806 ударів по 53 населених пунктах області.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, уночі ворог атакував Запоріжжя БпЛА. Зайнявся торговельний центр, там минулося без постраждалих. Вчора росіяни поранили у обласному центрі двох жінок.

Війська РФ здійснили 24 авіаційні удари по Кушугуму, Зарічному, Малокатеринівці, Васильковому, Розумівці, Юрківці, Запасному, Оріхову, Верхній Терсі, Долинці, Воздвижівці, Копанях, Червоному Яру, Микільському, Червоній Криниці, Новосолошиному, Омельнику та Сонячному.

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614 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Новояковлівку, Лисогірку, Біленьке, Значкове, Андріївку, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Новопавлівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу, Копані та Тернувате.

Зафіксовано 9 обстрілів із РСЗВ по Плавнях, Новоданилівці, Новоандріївці, Преображенці, Малій Токмачці, Воздвижівці та Червоній Криниці.

159 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Гуляйпільському, Староукраїнці та Новому Запоріжжю.

Надійшло 50 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.