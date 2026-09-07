​Вчора Сили оборони ліквідували 1540 окупантів і 4 засоби ППО ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.26 склали:

Вчора Сили оборони ліквідували 1540 солдатів РФ, танк, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 7 РСЗВ, 4 засоби ППО, 9 НРК та 591 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 497 980 солдатів.

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