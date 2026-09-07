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​Вчора Сили оборони ліквідували 1540 окупантів і 4 засоби ППО ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 497 980 солдатів. 

​Вчора Сили оборони ліквідували 1540 окупантів і 4 засоби ППО ворога
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Вчора Сили оборони ліквідували 1540 солдатів РФ, танк, 6 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 7 РСЗВ, 4 засоби ППО, 9 НРК та 591 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. 

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.26 склали:

  • особового складу – близько 1 497 980 (+1 540) осіб.
  • танків – 12 332 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 25 284 (+6) од.
  • артилерійських систем – 49 311 (+51) од.
  • РСЗВ – 2 103 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 609 (+4) од.
  • літаків – 441 (+0) од.
  • гелікоптерів – 355 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 516 (+9) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 502 717 (+1 473) од.
  • крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 145 026 (+591) од.
  • спеціальна техніка – 4 647 (+3) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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