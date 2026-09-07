Також є поранені у Краматорську та Маяках.

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За добу РФ поранила сімох мешканців Донеччини. Зокрема вчора, 6 вересня, о 22:40 окупаційні війська обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Під удар потрапила щільна житлова забудова. Поранені четверо людей.

Про це повідомили у обласній прокуратурі та написав начальник ОВА Вадим Філашкін.

У Словʼянську травмовані дві жінки та двоє чоловіків віком від 51 до 59 років. Постраждалі отримали мінно-вибухові травми, уламкові, забійні та різані рани, перелом й контузії. Усіх поранених госпіталізовано до лікарні. В результаті обстрілу пошкоджено 4 багатоквартирні будинки і легкові автомобілі.

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Доповнення. Також двоє поранених є у Краматорську, та одна людина постраждала у Маяках.

Фото: Донецька облпрокуратура Наслідки російської атаки у Словʼянську

Тип озброєння, застосованого армією РФ, встановлюється.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).