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У Донецькій області поранені семеро людей. З них четверо – у Словʼянську (доповнено)

Також є поранені у Краматорську та Маяках. 

У Донецькій області поранені семеро людей. З них четверо – у Словʼянську (доповнено)
Наслідки російського обстрілу Словʼянська
Фото: Донецька облпрокуратура

За добу РФ поранила сімох мешканців Донеччини. Зокрема вчора, 6 вересня, о 22:40 окупаційні війська обстріляли Слов’янськ на Донеччині. Під удар потрапила щільна житлова забудова. Поранені четверо людей. 

Про це повідомили у обласній прокуратурі та написав начальник ОВА Вадим Філашкін. 

У Словʼянську травмовані дві жінки та двоє чоловіків віком від 51 до 59 років. Постраждалі отримали мінно-вибухові травми, уламкові, забійні та різані рани, перелом й контузії. Усіх поранених госпіталізовано до лікарні. В результаті обстрілу пошкоджено 4 багатоквартирні будинки і легкові автомобілі.

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Доповнення. Також двоє поранених є у Краматорську, та одна людина постраждала у Маяках. 

Наслідки російської атаки у Словʼянську
Фото: Донецька облпрокуратура
Наслідки російської атаки у Словʼянську

Тип озброєння, застосованого армією РФ, встановлюється.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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