«Дрони та засоби ППО визначать хід цієї зими». Україна перед «Рамштайном» передала НАТО перелік термінових потреб у ППО

Україна напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряних та протиракетних засобах. Для цього провели позачергове засідання Ради Україна–НАТО під головуванням Генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.
Українська сторона представила союзникам оцінку актуальних повітряних загроз і закликала швидше надавати додаткове озброєння. Про це повідомили в міністерстві оборони.
«Своєчасність наразі важливіша за обсяги. Дрони та засоби ППО визначать хід цієї зими», – наголосив заступник Міністра оборони Сергій Боєв.
Засідання в форматі «Рамштайн» відбудеться 8 вересня. Посилення протиракетної і протиповітряної оборони буде одним з ключових питань.
- Раніше президент України казав, що на зиму Україні потрібно не менше 300 ракет для систем ППО Patriot. Поки що лише вони здатні збивати російську балістику, якою ворог атакує українські населені пункти.