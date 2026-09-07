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«Дрони та засоби ППО визначать хід цієї зими». Україна перед «Рамштайном» передала НАТО перелік термінових потреб у ППО

Країна просить пришвидшити постачання в очікуванні зими. 

«Дрони та засоби ППО визначать хід цієї зими». Україна перед «Рамштайном» передала НАТО перелік термінових потреб у ППО
засідання Ради Україна–НАТО
Фото: міністерство оборони Facebook

Україна напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України передала НАТО перелік нагальних потреб у протиповітряних та протиракетних засобах. Для цього провели позачергове засідання Ради Україна–НАТО під головуванням Генерального секретаря Альянсу Марка Рютте.

Українська сторона представила союзникам оцінку актуальних повітряних загроз і закликала швидше надавати додаткове озброєння. Про це повідомили в міністерстві оборони. 

«Своєчасність наразі важливіша за обсяги. Дрони та засоби ППО визначать хід цієї зими», – наголосив заступник Міністра оборони Сергій Боєв.

Засідання в форматі «Рамштайн» відбудеться 8 вересня. Посилення протиракетної і протиповітряної оборони буде одним з ключових питань. 

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