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Росіяни обстріляли чотири громади Чернігівської області

У селі Корюківської громади ворог двома FPV-дронами атакував приватний будинок.

Росіяни обстріляли чотири громади Чернігівської області
Фото: donpatriot.news

За минулу добу росіяни 20 разів обстріляли Чернігівську область. 

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Всього за добу зафіксовано 29 вибухів у чотирьох громадах області.

Зокрема армія окупантів завдала 15 ударів FPV-безпілотниками у прикордонні.

У селі Корюківської громади ворог двома FPV-дронами атакував приватний будинок. Загорілася покрівля. Пожежу загасили господарі, унаслідок пошкоджено фасад та вікна.

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