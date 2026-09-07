Росіяни обстріляли чотири громади Чернігівської області

За минулу добу росіяни 20 разів обстріляли Чернігівську область.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Всього за добу зафіксовано 29 вибухів у чотирьох громадах області.
Зокрема армія окупантів завдала 15 ударів FPV-безпілотниками у прикордонні.
У селі Корюківської громади ворог двома FPV-дронами атакував приватний будинок. Загорілася покрівля. Пожежу загасили господарі, унаслідок пошкоджено фасад та вікна.
- Минулої доби російська армія атакувала Україну 92 дронами різних типів. ППО знешкодила 71 із них. Однак є влучання та падіння уламків.