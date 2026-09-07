Росіяни обстріляли чотири громади Чернігівської області

У селі Корюківської громади ворог двома FPV-дронами атакував приватний будинок. Загорілася покрівля. Пожежу загасили господарі, унаслідок пошкоджено фасад та вікна.

Всього за добу зафіксовано 29 вибухів у чотирьох громадах області.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

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