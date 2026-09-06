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Лідер французьких ультраправих Барделла заявив, що хоче, щоб Україна платила за допомогу

Барделла похвалив США за вимогу, щоб Україна щось давала натомість за підтримку, згадавши доступ до рідкісноземельних ресурсів у межах домовленостей щодо гарантій за кредитами та природних ресурсів.

Лідер французьких ультраправих Барделла заявив, що хоче, щоб Україна платила за допомогу
Лідер французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Джордан Барделла
Фото: EPA/UPG

Лідер французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Джордан Барделла заявив, що Франція повинна отримувати щось натомість за подальшу підтримку України.

Про це він заявив у інтервʼю Bloomberg.

За його словами, безумовну підтримку України з боку Франції слід замінити більш прагматичними відносинами з країною, яка веде боротьбу і складне фінансове становище Франції вимагає отримувати щось натомість за військову допомогу Києву, який уже понад чотири роки протистоїть Росії. 

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30-річний Барделла, якого вважають імовірним прем'єр-міністром у разі перемоги Марін Ле Пен на президентських виборах наступного року, заявив, що «безвідповідально брати на себе видаткові зобов'язання та обіцяти фінансову підтримку іншій країні без жодних гарантій».

Барделла похвалив США за вимогу, щоб Україна щось давала натомість за підтримку, згадавши доступ до рідкісноземельних ресурсів у межах домовленостей щодо гарантій за кредитами та природних ресурсів. Він заявив, що Франція не залишить Україну без підтримки, якщо Марін Ле Пен, кандидатка «Національного об'єднання» на наступних президентських виборах, переможе. Водночас він припустив, що Україна могла б гарантувати: фінансова допомога, яку вона отримує від європейських країн, використовуватиметься виключно для закупівлі обладнання в оборонної промисловості цих держав.

Колись Ле Пен мала тісні зв'язки з Росією. У 2017 році, незадовго до президентських виборів, вона зустрічалася з Володимиром Путіним. Тоді вона вдруге програла Макрону.

Точно невідомо, скільки разів вони зустрічалися. Під час тієї виборчої кампанії її партія отримала кредит від російського банку для фінансування кампанії. Згодом цей кредит було погашено.

Після вторгнення Путіна в Україну у 2022 році ці зв'язки охололи.

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