«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ГоловнаСвіт

ЄС виділяє 200 млн євро на партнерство з Гренландією та посилює співпрацю в Арктиці

Кошти спрямують на цифровий зв’язок, енергетику, видобуток ресурсів, туризм, освіту й житло.

ЄС виділяє 200 млн євро на партнерство з Гренландією та посилює співпрацю в Арктиці
Урсула фон дер Ляєн із прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та головою уряду Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном
Фото: EPA/UPG

Євросоюз поглиблює партнерство з Гренландією в усіх сферах та виділяє фінансовий пакет у розмірі 200 млн євро.

Про це у мережі "Х" заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фінансування буде розподілене у 2026 та 2027 роках. Кошти планують спрямувати на розвиток цифрового зв’язку, сталого видобутку корисних копалин, енергетики, туризму, освіти, рибальства та житлового будівництва.

"Це створить нові можливості та забезпечить сильну й активну роль ЄС як у Гренландії, так і в Арктиці. Адже Гренландія – стратегічний союзник і надійний друг", – заявила фон дер Ляєн.

7 вересня президентка Єврокомісії прибула до Нуука – найбільшого міста Гренландії. Там вона має провести переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та главою уряду Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном.

Сторони планують обговорити подальше зміцнення співпраці між ЄС і Гренландією, а також питання, пов’язані з Арктичним регіоном.

  • ЄС демонструє свою подальшу підтримку острову на тлі неодноразових закликів президента США Дональда Трампа передати його під контроль Сполучених Штатів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies