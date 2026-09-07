ЄС виділяє 200 млн євро на партнерство з Гренландією та посилює співпрацю в Арктиці

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Євросоюз поглиблює партнерство з Гренландією в усіх сферах та виділяє фінансовий пакет у розмірі 200 млн євро.

Про це у мережі "Х" заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фінансування буде розподілене у 2026 та 2027 роках. Кошти планують спрямувати на розвиток цифрового зв’язку, сталого видобутку корисних копалин, енергетики, туризму, освіти, рибальства та житлового будівництва.

"Це створить нові можливості та забезпечить сильну й активну роль ЄС як у Гренландії, так і в Арктиці. Адже Гренландія – стратегічний союзник і надійний друг", – заявила фон дер Ляєн.

7 вересня президентка Єврокомісії прибула до Нуука – найбільшого міста Гренландії. Там вона має провести переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен та главою уряду Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном.

Сторони планують обговорити подальше зміцнення співпраці між ЄС і Гренландією, а також питання, пов’язані з Арктичним регіоном.