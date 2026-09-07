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Фінляндія побудувала 200-кілометровий паркан на кордоні з Росією

На будівництво пішло 356 мільйонів євро, а обслуговування коштуватиме 1,5 мільйона євро на рік.

Фінляндія побудувала 200-кілометровий паркан на кордоні з Росією
Архівне фото
Фото: yle.fi

Фінляндія завершила будівництво 200-кілометрового загородження на кордоні з Росією

Про це повідомляє YLE News

Загородження складається з металевого паркану висотою понад три метри, паралельної паркану автодороги і смуги без лісу. 

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На самому паркані встановлені камери спостереження, ліхтарі та гучномовці.

Будівництво коштувало 356 мільйонів євро. Передбачається, що обслуговування загородження коштуватиме 1,5 мільйона євро на рік.

Паркан проходить територією 17 муніципалітетів країни - від Лапландії до узбережжя Фінської затоки і має стримувати нелегальний в’їзд і так звану "керовану міграцію". Його проклали по землях приблизно тисячі власників. Держава виплатила їм компенсації на загальну суму близько трьох мільйонів євро.

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен не виключає, що згодом потрібно буде добудовувати загородження на нових ділянках. 

  • У 2022 році після мобілізації в Росії лише за вихідні до Фінляндії в’їхало майже 17 тис. росіян. Того ж року МВС Фінляндії запросило 139 млн євро для будівництва огорожі на кордоні з РФ.
  • У 2023 році Хельсінкі звинуватило Москву в організованому спрямуванні мігрантів (1300 осіб із Сирії, Сомалі та Ємену за кілька місяців). З осені 2023 року Фінляндія закрила всі пункти пропуску з Росією і почала зводити тимчасові огорожі на кордоні.
  • Латвія, Литва та Естонія також будують або вже завершили аналогічні загородження на кордоні з РФ. 
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