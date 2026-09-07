Фінляндія побудувала 200-кілометровий паркан на кордоні з Росією

На будівництво пішло 356 мільйонів євро, а обслуговування коштуватиме 1,5 мільйона євро на рік.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Фінляндія завершила будівництво 200-кілометрового загородження на кордоні з Росією

Про це повідомляє YLE News.

Загородження складається з металевого паркану висотою понад три метри, паралельної паркану автодороги і смуги без лісу.

Реклама

На самому паркані встановлені камери спостереження, ліхтарі та гучномовці.

Будівництво коштувало 356 мільйонів євро. Передбачається, що обслуговування загородження коштуватиме 1,5 мільйона євро на рік.

Паркан проходить територією 17 муніципалітетів країни - від Лапландії до узбережжя Фінської затоки і має стримувати нелегальний в’їзд і так звану "керовану міграцію". Його проклали по землях приблизно тисячі власників. Держава виплатила їм компенсації на загальну суму близько трьох мільйонів євро.

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен не виключає, що згодом потрібно буде добудовувати загородження на нових ділянках.