Лавров заявив, що потрібно завершити так звану "СВО", щоб у Європі більше не було "нацизму".

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі "Х" відповів главі МЗС Росії Сергію Лаврову, який заявив про необхідність завершити так звану "спеціальну військову операцію", щоб у Європі більше не було "нацизму".

Лавров зробив відповідну заяву під час виступу в Москві.

Фото: Андрій Сибіга, мережа "Х"

Андрій Сибіга у відповідь заявив, що для досягнення озвученої Лавровим мети Росії нібито знадобилася б "спеціальна військова операція" вже на її власній території.

"Щоб досягти такої мети, знадобилася б спеціальна військова операція в європейській частині Росії", – написав глава українського МЗС.