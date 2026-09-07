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Знадобилася б спецоперація в європейській частині РФ: Сибіга відповів Лаврову на заяву про "нацизм у Європі"

Лавров заявив, що потрібно завершити так звану "СВО", щоб у Європі більше не було "нацизму".

Знадобилася б спецоперація в європейській частині РФ: Сибіга відповів Лаврову на заяву про "нацизм у Європі"
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у мережі "Х" відповів главі МЗС Росії Сергію Лаврову, який заявив про необхідність завершити так звану "спеціальну військову операцію", щоб у Європі більше не було "нацизму".

Лавров зробив відповідну заяву під час виступу в Москві.

Фото: Андрій Сибіга, мережа "Х"

Андрій Сибіга у відповідь заявив, що для досягнення озвученої Лавровим мети Росії нібито знадобилася б "спеціальна військова операція" вже на її власній території.

"Щоб досягти такої мети, знадобилася б спеціальна військова операція в європейській частині Росії", – написав глава українського МЗС.

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