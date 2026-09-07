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У ніч проти 7 вересня оператори Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міноборони України уразили російський літак на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє Департамент активних дій ГУР МОУ.

У розвідці зазначили, що ступінь пошкодження літака наразі уточнюється.

"Цієї ночі оператори Департаменту активних дій ГУР МОУ вразили ворожий літак на тимчасово окупованому півострові. Ступінь пошкодження – уточнюється", – ідеться у повідомленні.

У Департаменті також додали, що "свято без подарунків – не свято".