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Росія запустила нове фейкове відео про “підготовку до здачі Сум окупантам”

У соцмережах поширюється ролик з “місцевим жителем” зі скаргами, що попри постійну відсутність світла та води рахунки нараховують у “подвійному обсязі”. 

Росія запустила нове фейкове відео про “підготовку до здачі Сум окупантам”
Фото: З відкритих джерел

Росія запустила чергове фейкове відео про Суми, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У соцмережах поширюється ролик з “місцевим жителем”, який емоційно скаржиться, що попри постійну відсутність світла та води рахунки за ці комунальні послуги йому нараховують у “подвійному обсязі”. 

Окрім цього, спікер висловлює тезу, яку російська пропаганда вже багато місяців намагається нав'язати українцям, – про нібито “підготовку до здачі міста Суми окупантам”.

У ЦПД зазначають, що насправді відео є дипфейком, згенерованим за допомогою штучного інтелекту. Перевірка ролика через спеціалізовані сервіси аналізу підтвердила підробку.

“Схема поширення залишається стандартною для ворожих ботоферм: первинний вкид відбувся через анонімний акаунт у TikTok із мережі профілів, які вже неодноразово були залучені у російських інформаційно-психологічних операціях”, – додали у Центрі.

  • У рамках цієї ж операції росіяни вже запускали ШІ-фейки про “брак запчастин у комунальників”, постановочні ролики про “стан підвалів”, дипфейк із “місцевим чиновником” та фальшиві розсилки про “термінову евакуацію з Сум”.
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