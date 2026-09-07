Ворог вдарив сьогодні по церкві, ринку та зупинці громадського транспорту на Херсонщині

Росія сьогодні, серед іншого, поцілила у церкву та зупинку громадського транспорту на Херсонщині.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Загалом наразі відомо про шістьох постраждалих внаслідок атак.
Близько 07:10 росіяни атакували дроном чоловіка у Корабельному районі Херсона. 44-річного херсонця доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги.
Наразі медики проводять обстеження та надають допомогу постраждалому.
Близько 08:50 через удар російського дрона по Дарʼївці постраждав літній місцевий житель. У момент атаки 84-річний чоловік перебував у будинку. Він дістав уламкові поранення обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада “швидкої” надала потерпілому меддопомогу на місці.
Близько 08:10 росіяни атакували дроном церкву у Корабельному районі Херсона. Через ворожий удар 71-річний чоловік дістав уламкові поранення руки та вибухову травму.
Після надання меддопомоги постраждалого відпустили на амбулаторне лікування.
Орієнтовно о 09:15 росіяни атакували дроном зупинку громадського транспорту у Центральному районі Херсона. Через ворожий удар постраждала 68-річна жінка. У неї діагностували уламкові поранення попереку й ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада “швидкої” доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості.
Близько 11:00 російські окупанти атакували дроном ринок у Дарʼївці. Внаслідок ворожого удару постраждав 84-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення шиї.
Потерпілого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.
Близько 11:30 через російський обстріл Нововоронцовки постраждав місцевий житель. У момент атаки 22-річний хлопець перебував вдома. Він отримав вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, шиї та грудної клітини.
Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.
- Упродовж минулої доби російська армія вбила у Херсонській області двох людей. Ще девʼятеро отримали поранення. Російські військові пошкодили три багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, мікроавтобуси та приватні автомобілі.