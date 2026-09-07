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Ворог вдарив сьогодні по церкві, ринку та зупинці громадського транспорту на Херсонщині

Загалом відомо наразі про щонайменше шістьох постраждалих після атак на область.

Ворог вдарив сьогодні по церкві, ринку та зупинці громадського транспорту на Херсонщині
Фото: Вікіпедія

Росія сьогодні, серед іншого, поцілила у церкву та зупинку громадського транспорту на Херсонщині.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Загалом наразі відомо про шістьох постраждалих внаслідок атак.

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Близько 07:10 росіяни атакували дроном чоловіка у Корабельному районі Херсона. 44-річного херсонця доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги. 

Наразі медики проводять обстеження та надають допомогу постраждалому.

Близько 08:50 через удар російського дрона по Дарʼївці постраждав літній місцевий житель. У момент атаки 84-річний чоловік перебував у будинку. Він дістав уламкові поранення обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Бригада “швидкої” надала потерпілому меддопомогу на місці.

Близько 08:10 росіяни атакували дроном церкву у Корабельному районі Херсона. Через ворожий удар 71-річний чоловік дістав уламкові поранення руки та вибухову травму. 

Після надання меддопомоги постраждалого відпустили на амбулаторне лікування.

Орієнтовно о 09:15 росіяни атакували дроном зупинку громадського транспорту у Центральному районі Херсона. Через ворожий удар постраждала 68-річна жінка. У неї діагностували уламкові поранення попереку й ноги, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Бригада “швидкої” доставила потерпілу до лікарні у середньому стані тяжкості.

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Близько 11:00 російські окупанти атакували дроном ринок у Дарʼївці. Внаслідок ворожого удару постраждав 84-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення шиї. 

Потерпілого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Близько 11:30 через російський обстріл Нововоронцовки постраждав місцевий житель. У момент атаки 22-річний хлопець перебував вдома. Він отримав вибухову травму, контузію, уламкові поранення голови, шиї та грудної клітини. 

Потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу.

  • Упродовж минулої доби російська армія вбила у Херсонській області двох людей. Ще девʼятеро отримали поранення. Російські військові пошкодили три багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, мікроавтобуси та приватні автомобілі.
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