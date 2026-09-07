Головне за ніч та ранок понеділка, 7 вересня: майже 240 боєзіткнень, обстріли Херсонщини, запобіжний захід "Музі"

Нічні повітряні атаки , 237 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, атаки дронів на Росії.

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7 вересня в Україні - День військової розвідки

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 237 боїв, 43 із них – на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак. Загарбники вели штурмові дії в районі Костянтинівки, а також у напрямках Новоселівки та Торецького.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

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Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1540 окупантів і 4 засоби ППО ворога. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 497 980 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Упродовж минулої доби російська армія вбила у Херсонській області двох людей. Ще девʼятеро отримали поранення.

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, мікроавтобуси та приватні автомобілі.

Учора зі звільнених громад регіону евакуювали 9 людей.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росія запустила із 18:00 6 вересня 92 ударні БпЛА типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера, дрони-імітатори типу «Пародія», а також S8000 «Бандероль» із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила і подавила 71 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, дрон інших типів.

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Зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника на 12 локаціях, а також падіння уламків у одному місці.

Уночі 7 вересня дрони атакували різні російські регіони. За інформацією каналу ASTRA, під атакою перебувало місто Перм, де розташовано нафтопереробний завод.

Місцеві мешканці повідомили про пошкодження багатоповерхівки. Одна людина загинула, поранені четверо, повідомила місцева влада.

В Чувашії дрон пошкодив вишку стільникового зв'язку, заявив губернатор Олег Ніколаєв. Жертв немає.

У Воронезькій області уламки дронів пошкодили три будинки, чотири авто, ЛЕП і трактор, повідомив губернатор. У Бєлгородській області заявили про загибель двох людей.

27 липня в тимчасово окупованому Донецьку Сили оборони ліквідували Олега Шутова, співробітника так званого «Центру спецоперацій Міністерства держбезпеки ДНР», який був безпосереднім виконавцем вбивства у Києві 27 червня 2017 року генерал-майора Максима Шаповала, командира 10-го окремого закону спеціального призначення ГУР МО України (в/ч А2245). Він же був причетним до вбивства 31 березня 2017 року у Маріуполі начальника відділу контррозвідки УСБУ у Донецькій області полковника Олександра Хараберюша.

Про це LB.ua повідомили джерела у спецслужбах. Ліквідація злочинця стала наслідком спецоперації спеціальних служб України, проведеної на окупованій території і відбулася шляхом закладання і підриву саморобного вибухового пристрою у автомобілі Subaru, на якому Шутов приїхав до спортивного комплексу «Динамо» у Ленінському районі Донецька увечері понеділка 27 липня.

За словами співрозмовників LB.ua, інформацію про ліквідацію Шутова не оприлюднювали одразу після операції з міркувань безпеки – до моменту повернення агентурно-бойової групи на територію України.

Докладніше – в новині.

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Вищий антикорсуд 7 вересня обрав запобіжний захід Єлизаветі Івахненко, яка є підозрюваною по справі «Карфаген». Суд призначив утримання під вартою з альтернативою застави в 20 млн гривень.

За інформацією сторони обвинувачення, Івахненко, яка в розслідуванні фігурує як «Муза», і її родина брали участь в легалізації коштів, здобутих злочинною організацією незаконним шляхом – на них оформлювали нерухомість. На матір Івахненко оформили ФОП, хоча насправді підприємницької діяльності вона не здійснювала.

Фігурантка намагалася знищити докази незаконної діяльності, позаяк планувала піти на держслужбу.

Подробиці – в новині.

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