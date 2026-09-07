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Голова ГУР: Росія економічно ослабла, але її ресурсу може вистачити і на два наступних роки війни

Для того, аби ресурсу забракло, потрібно, аби санкції реально діяли. 

Голова ГУР: Росія економічно ослабла, але її ресурсу може вистачити і на два наступних роки війни
Фото: EPA/UPG

Росія зараз є значно слабшою економічно, ніж на початку повномасштабного нападу на Україну. Вона має проблеми з нестачею трудових ресурсів, зростанням дефіциту федерального бюджету й погіршенням ситуації в банківській сфері, але ресурсів для продовження війни в неї ще достатньо. Про це керівник Головного управління розвідки міністерства оборони Олег Іващенко розповів у інтерв'ю Укрінформу.

Українська розвідка не виключає, що ресурсу в ворога вистачить і на два наступні роки. Щоб його зменшити, потрібна спільна робота України з партнерами. 

«Санкції мають реально працювати. Ми розуміємо, з яких країн до Російської Федерації надходять електронна компонентна база, верстати, спеціальна хімія. З’являється багато компаній-прокладок, які завозять до Росії те, що потім працює на її воєнну машину проти нас», – сказав керівник воєнної розвідки. 

За словами Олега Іващенка, зараз важко сказати, чи сформується в Росії достатній протестний потенціал серед населення. Хоча очікують, що невдоволення зростатиме. 

«Але вже понад 60% людей – проти війни. Це наслідок економічної ситуації та великих людських втрат ворога. Можемо сказати, що модель набору на контракт у Росії себе значною мірою вичерпала. Ми бачимо, що регіональні бюджети в Росії не здатні далі забезпечувати фінансування виплат для набору на контракт. При цьому зростають втрати російських військ», – повідомив він. 

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