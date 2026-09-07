Росія використовує в війні проти України найманців з понад 40 країн

Деякі з них потрапили туди через обман.

Росія використовує у війні проти України іноземних найманців з понад 40 країн. Зокрема, Центральної Азії, Африки, Латинської Америки, повідомив у інтерв'ю Укрінформу начальник Головного управління розвідки міністерства оборони Олег Іващенко.

Переважно іноземців використовують у штурмових підрозділах. Росіяни часто кидають їх попереду своїх військ.

«Частина цих людей потрапляють на війну через обман. Вони їдуть до Росії шукати заробіток, підписують контракти, інколи навіть не розуміючи, що саме підписують. Збройні сили України і наша розвідка таких військовослужбовців беруть у полон, тому ми бачимо цю ситуацію не тільки за документами чи перехопленнями», – пояснив він.

Окремо розвідка працює з країнами, громадян яких Москва намагається вербувати.

«Але іноземці проблему людського ресурсу для Росії не вирішують. Вони можуть лише частково компенсувати втрати», – повідомив Олег Іващенко.