​У Києві тимчасово заборонять масові заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про обмеження на проведення масових заходів в місті.

"У звʼязку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів", - написав він у Telegram.

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У зв'язку зі зміною тактики російських ударів у столиці оновили безпекові протоколи. Для більшості районів ввели диференційонвану тривогу, що залежить від рівня загрози. Також є зміни в роботі метрополітену під час тривог.

У Києві також змінили тривалість комендантської години і оновили правила руху через мости між берегами. А на період комендантської години від центрального залізничного вокзалу запустять чотири автобуси для пасажирів поїздів, що запізнилися.

На п'ятий рік повномасштабної війни питання безпеки та доступності укриттів все ще залишається одним із найкритичніших викликів для місцевої влади. Читайте про це в матеріалі Lb.ua "Чи легко дізнатись про укриття у своєму місті?".