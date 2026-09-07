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​У Києві тимчасово заборонять масові заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів, - Кличко

Мер Кличко повідомив про погіршення безпекової ситуації в столиці. 

​У Києві тимчасово заборонять масові заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко
Фото: Телеграм / Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про обмеження на проведення масових заходів в місті.

"У звʼязку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів", - написав він у Telegram.

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