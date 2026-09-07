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Київський метрополітен замовив 3,6 тис розкладних стільців на 1,87 млн гривень для розміщення людей під час повітряної тривоги

Постачатимуть їх партіями до кінця березня 2027 року.

Київський метрополітен замовив 3,6 тис розкладних стільців на 1,87 млн гривень для розміщення людей під час повітряної тривоги
На одній із станцій метро Києва під час обстрілу 2 липня
Фото: facebook/КП 'Київський метрополітен'

Київський метрополітен замовив 3,6 тис розкладних стільців на 1,87 млн гривень для розміщення пасажирів на станціях під час повітряної тривоги. 

Про це стало відомо з системи електронних закупівель Prozorro, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється на сайті Prozorro, наприкінці серпня 2026 року комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Сои Групп" на закупівлю 3,6 тис розкладних туристичних стільців зі спинкою на загальну суму 1,87 млн гривень, вартість одного стільця – 435 гривень без ПДВ. 

Постачатимуть їх партіями до 31 березня 2027 року.

В технічній документації до угоди зазначені основні характеристики товару: металевий каркас, тканинна оббивка, наявність спинки та підлокітників.

  • Як відомо, 46 підземних станцій київського метро під час тривоги слугують укриттями. Під час масованих атак там одночасно переховуються десятки тисяч людей. Нещодавно метрополітен запровадив чотири зони укриття. Простір платформи умовно розділили на сектори: для людей з дітьми, маломобільних груп, пасажирів із тваринами та зони для сидіння.
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