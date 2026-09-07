Постачатимуть їх партіями до кінця березня 2027 року.

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На одній із станцій метро Києва під час обстрілу 2 липня

Київський метрополітен замовив 3,6 тис розкладних стільців на 1,87 млн гривень для розміщення пасажирів на станціях під час повітряної тривоги.

Про це стало відомо з системи електронних закупівель Prozorro, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомляється на сайті Prozorro, наприкінці серпня 2026 року комунальне підприємство "Київський метрополітен" уклало договір з ТОВ "Сои Групп" на закупівлю 3,6 тис розкладних туристичних стільців зі спинкою на загальну суму 1,87 млн гривень, вартість одного стільця – 435 гривень без ПДВ.

Постачатимуть їх партіями до 31 березня 2027 року.

В технічній документації до угоди зазначені основні характеристики товару: металевий каркас, тканинна оббивка, наявність спинки та підлокітників.