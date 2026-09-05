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Уряд продовжив строки розрахунків за експорт агропродукції

До переліку увійшли пшениця, кукурудза, соя, насіння соняшнику, соняшникова олія та макуха.

Уряд продовжив строки розрахунків за експорт агропродукції
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке має спростити роботу українських аграріїв та експортерів в умовах атак Росії на цивільні судна й портову інфраструктуру в Чорноморському регіоні.

Про це в Telegram повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Йдеться про зміну правил щодо граничних строків розрахунків за експортними контрактами на низку аграрних товарів. До переліку увійшли пшениця, кукурудза, соя, насіння соняшнику, соняшникова олія та макуха.

За зверненням експортера Мінекономіки зможе продовжувати встановлені строки максимум на 180 днів.

Необхідність такого рішення уряд пов’язує з російськими атаками на цивільні судна та портову інфраструктуру. Через це українські експортери змушені переорієнтовувати маршрути, що ускладнює логістику та збільшує час доставки продукції.

"Це дасть виробникам та експортерам більше часу для виконання контрактів в умовах ускладненої логістики, допоможе зберегти експорт і валютні надходження для держави та забезпечити ресурс для майбутньої посівної", – пояснив ухвалене рішення глава уряду.

  • Лише протягом цьогорічного літа Росія атакувала понад 50 цивільних суден, унаслідок чого загинули майже 30 людей, зазначили в МЗС України. 
  • Чорноморські порти забезпечують близько 90% експорту українського зерна і олійних культур, а альтернативні маршрути не можуть компенсувати ці обсяги. Атаки на транспортні кораблі вже порушили міжнародні постачання і викликали занепокоєння серед країн-імпортерів.
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