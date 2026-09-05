В експлуатацію вже введено 491 МВт розподіленої газової генерації.

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В Україні станом на початок вересня до електричних мереж у межах Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст приєднали 642,4 МВт розподіленої газової генерації.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Із загального обсягу 587 МВт потужностей приєднали регіони, ще 55 МВт – державні компанії.

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Наразі в експлуатацію вже введено 491 МВт розподіленої газової генерації.

Лідерами за темпами розбудови газової генерації є Київська та Житомирська області, а також місто Київ.

У межах планів стійкості на встановлення когенераційних установок передбачили 1,4 млрд грн. Із цієї суми 1,2 млрд грн спрямували в межах нової бюджетної програми.

Найбільшу частку фінансування отримали прифронтові Сумська, Харківська та Чернігівська області.

Загалом в Україні наразі працює близько 1,8 ГВт розподіленої газової генерації.

До кінця року планують ввести ще 800 МВт потужностей. Із них 200 МВт мають забезпечити державні компанії.