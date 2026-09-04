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Виплати допомоги на проживання для ВПО продовжили ще на 6 місяців

Відповідну постанову ухвалив Кабмін України.

Виплати допомоги на проживання для ВПО продовжили ще на 6 місяців
Ухвалили постанову щодо виплат для ВПО
Фото: Мінсоцполітики

Кабінет Міністрів продовжив державну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які відповідають встановленим критеріям. Відповідну постанову розробило Міністерство соціальної політики.

Про це повідомили на сайті відомства.

Згідно з рішенням, ВПО зможуть отримувати виплати ще протягом одного шестимісячного періоду. Водночас максимальну кількість таких періодів збільшили з п’яти до шести.

Окремо уряд врегулював продовження виплат для дітей, які входять до складу сімей ВПО та мають право на допомогу. Для них виплати на наступні шість місяців продовжуватимуться автоматично.

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