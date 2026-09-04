Виплати допомоги на проживання для ВПО продовжили ще на 6 місяців

Кабінет Міністрів продовжив державну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які відповідають встановленим критеріям. Відповідну постанову розробило Міністерство соціальної політики.
Про це повідомили на сайті відомства.
Згідно з рішенням, ВПО зможуть отримувати виплати ще протягом одного шестимісячного періоду. Водночас максимальну кількість таких періодів збільшили з п’яти до шести.
Окремо уряд врегулював продовження виплат для дітей, які входять до складу сімей ВПО та мають право на допомогу. Для них виплати на наступні шість місяців продовжуватимуться автоматично.
- У липні 2026 року Верховна Рада схвалила додаткові гарантії для внутрішньо переміщених осіб. Документ запровадив нову базу даних для верифікації потреб ВПО та вдосконалив механізми забезпечення переселенців тимчасовим житлом.