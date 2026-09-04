Національний банк України зазначив, що це не матиме наслідків для інфляції і валютного ринку.

З 4 вересня в Україні ввели в обіг банкноту – 2000 гривень. Пресслужба НБУ зазначила, що на необхідність створення нової банкноти вплинув комплекс чинників.

Фото: НБУ 2000 гривень ввели в обіг

Від часу введення в обіг банкноти в 1000 гривень у 2019 році середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції – вдвічі. Це спричинило потребу в більшій кількості готівки: якщо після введення банкноти 1 000 гривень для отримання середньомісячної зарплати достатньо було 10 банкнот найвищого номіналу, то цього року для цього потрібно більше 30 банкнот.

Реклама

«По-друге, обсяг готівки в обігу зріс більше ніж удвічі – з майже 390 млрд гривень у 2019 році до понад 970 млрд гривень станом на 1 липня 2026 року. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Стійкість фінансової системи забезпечується не лише доступністю і безперервною роботою безготівкової інфраструктури, а й зручним доступом до захищеної готівки. Наприклад, коли мешканці прифронтових громад мають можливість здійснити розрахунки навіть там, де немає стабільного зв’язку. По-третє, відбулися зміни в структурі готівки в обігу. Наразі частка банкнот номіналом 1 000 гривень за сумою вже перевищила 55%. У світовій центробанківській практиці це свідчить про потребу введення банкноти вищого номіналу», – йдеться у повідомленні.

Зараз 96 зі 100 платіжних операцій в Україні є безготівковими. Однак фінансова система в умовах війни мусить бути стійкою, зокрема, забезпечувати доступ людей до готівки.

Введення банкноти номіналом 2 000 гривень має низку переваг як для держави, так і для населення та бізнесу, вважають в НБУ. Перевага для держави полягає в зменшенні витрат на логістику та обслуговування готівкового обігу. Менша кількість банкнот для такого самого обсягу операцій означає менше витрат на їх виготовлення, транспортування, інкасацію, оброблення і зберігання.

Для банків – це зменшення операційного навантаження, оптимізація касових процесів, менші обсяги готівки для оброблення, більша швидкість у забезпеченні готівкою. У торгівлі буде зручніше обслуговувати клієнтів. Для бізнесу це означає простіші та швидші готівкові розрахунки з клієнтами. Для населення – зручність у використанні та зберіганні коштів.

«Уведення в обіг нових банкнот номіналом 2 000 гривень не пов’язано з "друком грошей". Вони будуть надходити в обіг виключно за рахунок обміну на безготівкові кошти або обміну на банкноти інших номіналів. Тобто грошей в обігу більше не стане. Отже, це не призведе до збільшення грошей в економіці, а відповідно, не матиме наслідків для інфляції та валютного ринку», – підкреслили в Нацбанку.

Дата обрана не випадкового: 4 вересня 1965 року поет Василь Стус, чий портрет зображено на купюрі, разом з В'ячеславом Чорноволом і Іваном Дзюбом на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків» провели перший у СРСР публічний протест проти репресій української інтелігенції. Також 4 вересня – це день смерті Василя Стуса в таборі Пермської області.