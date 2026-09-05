Державна податкова служба прокоментувала причетність свого працівника до розслідувань НАБУ і САП

Державна податкова служба зробила заяву щодо згадок працівника ДПС у плівках антикорупційних органів.
Як наголосили в ДПС, вона готова «максимально сприяти антикорупційним органам у розслідуванні щодо можливої причетності працівника служби до неправомірних дій» і що «правоохоронцям в межах закону буде надана вся необхідна інформація».
Водночас податкова наголосила, що «всі факти мають бути встановлені об’єктивно та неупереджено» і без передчасних висновків у межах закону.
- Ідеться про фігурантів операції «Карфаген», які організували і покривали мережу шахрайських кол-центрів.
- Схему у 2025 році створив і очолив один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. Загалом п'ятеро осіб під підозрою.