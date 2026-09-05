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Країни Північної Європи та Балтії працюватимуть над додатковою підтримкою української енергетики

Підготовка енергосистеми до зими 2026/2027 є одним із ключових пріоритетів.

Країни Північної Європи та Балтії працюватимуть над додатковою підтримкою української енергетики
Фото: Міненергетики України

Країни Північної Європи та Балтії, які входять до формату NB8, працюватимуть над залученням додаткової підтримки для української енергетики та підготовки енергосистеми до зими 2026/2027.

Про це пише Міненергетики України з посиланням на спільну заяву за підсумками першої зустрічі міністрів енергетики 8 країн у Таллінні.  

У заяві наголошується, що невідкладна допомога Україні має, де це можливо, не лише покривати нагальні потреби, а й посилювати довгострокову стійкість енергосистеми.

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Йдеться, зокрема, про підтримку децентралізації енергетики та подальшої інтеграції України до європейського енергетичного ринку відповідно до Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року.

Країни NB8 також відзначили практичний досвід України у підтриманні та відновленні енергопостачання в умовах тривалих фізичних і кібератак.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль наголосив на важливості своєчасної допомоги.

"Підготовка енергосистеми до зими 2026/2027 – один із наших ключових пріоритетів. Працюємо з партнерами, щоб необхідне обладнання, технічна та фінансова підтримка надходили в Україну вчасно і відповідали нашим реальним потребам".

Він подякував країнам Північної Європи та Балтії за готовність працювати над залученням додаткових ресурсів.

"Вдячні країнам Північної Європи та Балтії за готовність працювати над залученням додаткових ресурсів. Україна справді накопичила значний практичний досвід підтримання та відновлення енергопостачання в умовах тривалих ворожих атак".

За словами Шмигаля, Україна готова ділитися цим досвідом із партнерами у питаннях захисту енергетичної інфраструктури.

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